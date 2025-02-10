福岡東署は10日、福岡市東区美和台4丁目2番付近の路上で同日午後3時20分ごろ、男が徒歩通行中の女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30歳くらいの中肉。黒色の短髪に青色のジャンパー、黒色のズボンを着用していたという。