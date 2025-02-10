10日(月)は、上越や中越では断続的に雪が降りました。10日(月)午後5時時点は、日本海に発達した雲の帯『JPCZ』が連なっていました。 10日(月)夜、JPCZに伴う発達した雪雲が県内にかかるため、上・中越を中心にこのあとも11日(火)朝にかけて雪の降り方が強まる所があり注意が必要です。 一方、11日(火)はゆっくりと天気が回復に向かう見込みです。 ◆今後の各地の天気の移り変わり 10日(月)夜9時は、広く雪が降り上・中越は平