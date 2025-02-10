記録的な大雪により雪の事故も相次いでいます。除雪作業が大きな負担となる中、新潟県は新たに上越市・津南町・十日町市・魚沼市に災害救助法を適用し、援護が必要な世帯の除雪費用を支援します。10日の佐渡市両津地区。空き家に雪が積もり、建物が倒壊してしまっています。崩れた一部が県道にせり出し、交通規制が敷かれていました。一方、9日の魚沼市。建物をすっぽりと雪が覆い、1階部分を確認することはできません。9日午前、