公立中学校の部活動が大きく変わるかもしれません。地域への移行が進む公立中学校の部活動について、教員やアスリートたちが課題について議論を交わしました。 【写真を見る】【公立中学校の部活動】『地域移行』に課題は？「マネジメントの負担」など教員やアスリートが課題を議論 少子化や教員の働き方改革を背景にスポーツ庁は去年、熊本を含めた7県について、公立中学校の部活動を地域に移行する「重点