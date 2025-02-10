2月10日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、日米首脳会談について意見を交わした。 この後は「勝って兜の緒を締めよ」 寺島アナ「石破総理はきのう、総理大臣公邸で読売新聞のインタビューに応じ、アメリカのトランプ大統領