大相撲の立浪部屋が、公式ユーチューブチャンネルで新横綱豊昇龍（２５）の舞台裏映像などを公開した。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は動画内のインタビューで豊昇龍が逆転優勝した初場所を振り返り「いやあ、すごい長かったですし、よくやってくれましたよね。もう感動です。（豊昇龍が）途中、連敗した時はどうなるかと思いましたけど、本人は頑張りましたよね。本当、奇跡的。綱取りというプレッシャーもあった中、連敗した