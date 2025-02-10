never young beachが、結成10周年を記念した「10th Anniversary Tour 2025」の東京追加公演と大阪公演追加販売の決定を発表した。関連記事：never young beach安部勇磨が語る『ありがとう』の意味、ビートルズからの影響結成10周年を迎えたネバヤンの全国8都市を巡るツアー「10th Anniversary Tour」。福岡、京都、岡山、大阪、東京がチケット即日完売をしたことを受け、東京の追加公演が決定した。また、大阪公演（大阪城野音）は