TOKYO FMがお届けする新ワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。毎週月曜日はお笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）がパーソナリティをつとめる「エフエムレインボー」！ 2月3日（月）の放送では、ジャンボの“サザンオールスターズ愛”が爆発しました。（左から）ジャンボたかお、池田直人◆「サザンオールスターズ祭」開催！その理由は？池田：今回は「サザンオールスターズ祭」をするということ