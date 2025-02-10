TOKYO FMがお届けする新ワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。毎週月曜日はお笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）がパーソナリティをつとめる「エフエムレインボー」！ 2月3日（月）の放送では、ジャンボの“サザンオールスターズ愛”が爆発しました。（左から）ジャンボたかお、池田直人◆「サザンオールスターズ祭」開催！その理由は？池田：今回は「サザンオールスターズ祭」をするということ
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