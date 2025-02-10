今シーズン最強の寒波により、諏訪湖では7シーズンぶりとなる御神渡りの出現に期待が高まっています。湖はけさ湖がほぼ全面結氷し御神渡りの元となる筋が確認されました。10日朝、最低気温氷点下8.1度を観測した諏訪市。９日から続く厳しい冷え込みで、諏訪湖の湖面は9割5分がこおりほぼ全面結氷となりました。10日、氷の厚さは3.2センチとなりました。宮坂清宮司「久々のちょっと厚めの氷の感触…思わずにやっとしま