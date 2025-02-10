アイドルグループ・私立恵比寿中学が3月19日にリリースする15thシングル「SCHOOL DAYS」の詳細が発表された。結成15周年を迎え、新たな挑戦として、通常盤に加え、同期メンバーによるユニット盤を含む全5形態でリリースされることが決定した。公開されたジャケットは、各ユニットの絆やカラーが際立つデザインに仕上がっている。【画像】同期メンバーによるユニット盤ジャケ写含む5種一覧本作では、同期メンバーごとに4つのユ