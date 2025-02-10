【「マンガワン 10周年記念特別読切!!」第3弾】 2月19日～2月26日 小学館は、マンガアプリ「マンガワン」の「10周年記念特別読切!!」の第3弾を発表した。2月19日から2月26日まで、全8作が日替わりで公開される。第3弾には、「灼熱カバディ」の武蔵野創氏、「王様達のヴァイキング」のさだやす氏、「取るに足らない僕らの正義」の川野倫氏、「結婚が前提のラブコメ(2)」の大竹利