2月10日、レバンガ北海道のドワイト・ラモスが「FIBAアジアカップ2025予選（Window3）」の男子フィリピン代表として招集されたことを発表した。 フィリピン出身のラモスは、193センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2021年に来日し、富山グラウジーズで1年間プレーした後、2022－23シーズンから北海道に加入した。 ラモスは今シーズンここ