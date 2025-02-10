Jリーグは２月10日、2025年シーズンの開幕イベントを開催した。Ｊ1の各クラブ（ACL出場クラブのヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、横浜F・マリノス、川崎フロンターレを除く）から選手が１人ずつ出席したなか、ガンバ大阪を代表してイベントに参加したのは、ルーキーの名和田我空だ。神村学園高から加入した18歳の逸材は、「開幕が近づくにつれて、いよいよ始まるんだなという雰囲気は感じています。ついにJリーグの舞台