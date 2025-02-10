2025年2月10日、台湾メディアのJapaholicは、日本の音楽ユニット・YOASOBIが台湾の台北アリーナで2デイズ公演を開催したと報じた。結成5周年を迎えたYOASOBIは、デビュー後から注目を浴び、現在では世界的な人気バンドとなっている。今月8日と9日に台湾の台北アリーナで開催された「YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024-2025 ”超現実” LIVE IN TAIPEI」は、YOASOBIが台湾で行う3回目の公演。60万人のファンがチケットの抽選