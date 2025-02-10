10日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝152円19銭前後と、午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝157円13銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース