中国国家移民管理局は10日、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国から雲南省シーサンパンナを目的地とするツアーについて、同日からビザ免除政策を適用すると発表しました。マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアの10か国のツアー客（2人以上）は、一般旅券を持ち、中国国内の旅行会社の手配で入国する場合、シーサンパンナ・ガサ国際空港、磨憨（モー