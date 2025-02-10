死亡した元兵庫県議について「黒幕」などと記された文書を、立花孝志氏が百条委員会の副委員長から提供を受けたと主張している問題について、副委員長である県議は文書の提供について否定しました。今年1月に死亡した元兵庫県議の竹内英明氏（50）は斎藤元彦知事に対する告発文書の内容などを調査する百条委員会の委員でしたが、SNS上での誹謗中傷が相次ぎ、去年11月に行われた知事選の直後に、議員辞職していました。竹内さ