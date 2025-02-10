浜松オートレース場のSG「第38回全日本選抜」は10日、5日目が行われた。準決9R、5枠から当たり前のようにトップスタートを決めた鈴木宏和は圧倒的な1番人気に応えて8周回を逃げ切り優出一番乗りを果たした。初日の2着については「前を走る（丹村）飛竜さんが良過ぎた」と脱帽だったが、2日目以降は4連勝と申し分のない内容。悲願のSG初制覇を地元で達成できるか、そんな声も聞こえ始めたが、準決後、「今回は初めて、優勝を