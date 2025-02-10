[フランクフルト １０日 ロイター] - 独ファンドブリーフ銀行協会（ＶＤＰ）が１０日発表した２０２４年の商業用不動産価格は５．４％下落した。４年連続の下落となったが、一部で安定化の兆しが出ているという。２３年は１０．２％下落していた。２４年第４・四半期は０．５％上昇と、四半期ベースで２２年上半期以来初めて上昇した。商業用不動産市場は欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利下げを受けて徐々に回復しているが、ＶＤＰ