能登の復興支援へ向け、大手コンビニエンスストアが能登の食品を使った商品を売り出すことになり、10日、関係者が石川県の馳知事に、報告に訪れました。 七尾市に本社を置くスギヨの「カニかま」などを使った天丼や、かほく市にあるまつやの「とり野菜みそ」を使ったとりそぼろのおにぎりなど全6種類の新商品。 コンビニ大手のファミリーマートが、能登の復興支援の一環として開発したもので、10日は関係者が県