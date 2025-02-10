Miho Uranaka［東京１０日ロイター］ - 通信会社ソフトバンク（ＳＢ）の宮川潤一社長は１０日の決算会見で、オープンＡＩとの合弁会社設立に関して「アップサイドはあっても、失うものはないという取引になることを目指している」と述べた。同社の支払い形態について利用に応じた従量課金制になることを明らかにし、損益面でマイナスになることはないとした。ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）とオープンＡＩが３日に公表し