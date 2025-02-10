大阪・関西万博公式キャラクターである「ミャクミャク」のオブジェが、中川政七商店から発売されます。2025大阪・関西万博公式ライセンス商品の第一弾として発売されるのは、ミャクミャクを日本の工芸で豪華に表現したオブジェです。細胞と水がひとつになり誕生したふしぎな生き物・ミャクミャクから着想を得て、佐賀県の磁器・鍋島焼や愛媛県の手漉き和紙、千葉県九十九里の硝子などで、「水」にまつわる素材やデザインを取り入れ