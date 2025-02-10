佐野勇斗 目黒蓮（Snow Man）と佐野勇斗が10日、西武新宿ペペ前広場で開催された劇場版『トリリオンゲーム』公開直前イベントに登壇。公の場で最後の熱量“1兆(トリリオン)”%のPRを行った。約1800人の観客の前でトークセッションを行い、楽しませた。【写真】目黒蓮＆佐野勇斗、劇場版『トリリオンゲーム』公開直前イベントの模様2023年夏の注目作として大きな話題となった連続ドラマ「トリリオンゲーム」。ドラマ