大人気兄妹YouTuber「中町兄妹」がこのほど、YouTubeチャンネルを更新。過去の動画内でしていた不適切発言について謝罪した。 【写真】動画内で頭を下げる中町綾（左）と中町JP 「中町兄妹」は実の兄妹（兄・中町JP、妹・中町綾）で構成された人気YouTuber。2人は2月中に公開した動画内で、現在も復旧作業中の埼玉県八潮市で起こった道路陥没事故について揶揄した発言を行っていた（現在は動画削除済み）。その内容が一部報