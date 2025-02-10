高松市南消防署で行われた訓練高松市多肥下町 自動車事故対策の国の専門機関と高松市消防局が連携し、衝突事故を想定した救助訓練を10日、行いました。 自動車事故対策の専門機関「ナスバ（NASVA）」が高松市消防局と連携して初めて行った訓練です。 使った車は、ナスバが安全性を確かめる試験を行ったもので、2023年度に発売されたハイブリッド車です。 事故により運転席に取り残された人を救助する想定で、高