お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#301が9日に放送され、冒頭で千鳥のノブが、正月休みに韓国のカジノを訪れたことを報告した。【写真】一方、同じ韓国のポーカー大会でガチ勝負する和田まんじゅう冒頭のトークで、「正月休みをちょろっといただきまして、韓国の方に行かしてもらいまして」と話し始めたノブは、「2日間、丸々カジノ」を満喫したと明かした。ノブが「うぉりゃああああってやって