タレントのつるの剛士が、10日までにインスタグラムを更新。大切な“家族”が天国に旅立ったことを報告した。【写真】天国に旅立ったかわいいチャコちゃんつるのは「この二日間、学業でなんとか気持ちを紛らわしていましたが…やっぱりダメだ」とし、愛猫・チャコちゃんが亡くなったことを報告。投稿内ではチャコちゃんが安らかに眠る姿や首輪などの写真がアップされており、つるのは「16年間、いつもつるの家を見守りながら癒