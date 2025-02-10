◆第５９回共同通信杯・Ｇ３（２月１６日、東京・芝１８００メートル）クラシックへの登竜門である共同通信杯は、今年も楽しみなメンバーが集まった。注目する一頭は、安定感抜群のワンモアスマイル（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）だ。デビュー前から藤岡調教師が「Ａ＋＋」と評価していた逸材。マイル重賞で３連対の母ワントゥワン、短距離重賞４勝の祖母ワンカラット、その妹で桜花賞馬のジュエ