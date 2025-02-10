中日に新加入したナッシュ・ウォルターズ投手が１０日、キャンプ地の沖縄・北谷町内のホテルで入団会見に臨み、「優勝したい。チームに貢献できることはなんでもやる」と決意表明した。米国出身の身長１９５センチ、体重１０２キロの大型右腕。過去には１００マイル（１６０キロ）を計測したことのある真っ直ぐと、スライダーやスプリットなどの変化球を操る。昨季はナショナルズ傘下でプレーし、２６登板で２勝０敗、防御率２