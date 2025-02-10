誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし、ともに支えあう社会、地域共生社会の実現を目指した、地域づくりを考えるシンポジウムが１０日、宇都宮市で開かれました。 栃木県庁で開かれたシンポジウムは、支え合いながら誰もが安心して暮らせる社会、地域共生社会の実現に向けた地域づくりについて考えようと、栃木県と栃木県社会福祉協議会が開いたものです。 会場には福祉や医療、自治体の職員など、およそ１４０人が集まりまし