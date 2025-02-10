[caption id="attachment_1293753" align="aligncenter" width="600"]南魚沼どろんこ保育園にて、小野塚彩那氏(左)と安永愛香氏(右)[/caption]どろんこ会グループは、世界の頂点を極めたプロスキーヤーである小野塚彩那氏と、どろんこ会理事長である安永愛香氏の対談動画を公開した。小野塚氏は、南魚沼どろんこ保育園を利用している保護者でもある。母でありアスリートである小野塚氏と、同じく母であり保育園経営者である安永氏