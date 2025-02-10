去年3月、三重県津市の住宅で同居する79歳の父親をナイフで刺して殺害した罪に問われる男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】父親をナイフで刺して殺害 49歳男は裁判で起訴内容認める 検察「計画的な犯行」⇔弁護側「突発的な犯行」三重・津市 起訴状などによりますと、津市の無職、猪又篤被告49歳は去年3月、自宅で父親の弘一さん79歳の胸などをナイフで刺して殺害した罪に問われています。 10日から始