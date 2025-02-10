岐阜県は、令和7年度の私立高校入試の志願状況を発表しました。 【詳しく見る】岐阜県私立高校の出願状況・倍率はこちら 全日制で一番倍率が高かったのは、「多治見西高校・商業科」の13.20倍、次いで「大垣日本大学高校・普通科」が6.68倍、「鶯谷高校・普通科」が6.27倍となっています。 通信制で最も倍率が高かったのは、「清凌高校・普通科」の2.25倍で、次いで「啓晴高校・普通科」が1.88倍、「西濃桃李高校・普通科」が1.