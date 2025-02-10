交際中の女性の鼻を殴るなどの暴行を加え、全治11日間のけがをさせたとして、男がきょう(10日)、逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、香川県坂出市に住む会社員の男(25)です。 警察によりますと、男は今月(2月)9日午後5時30分ごろから午後6時ごろまでの間に、交際相手の女性(25)の家で、女性の鼻を拳で殴るなどの暴行を加え、全治11日間の顔面打撲などのけがをさせた疑いです。調べに対し、男は「グーで殴ったと