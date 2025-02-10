９日夕方、石川県志賀町で住宅1棟が全焼し、身元の分からない1人の遺体が見つかりました。実況見分の結果、警察や消防は部屋にあった電気ストーブや電気毛布が火が出た原因とみています。9日午後4時50分ごろ、志賀町長沢にある木造瓦葺きの平屋住宅およそ170平方メートルを全焼する火事があり、焼け跡から身元の分からない1人の遺体が見つかりました。出火当時、この家に住む男性(90)とはいまだ連絡が取れておらず、警察は見つかっ