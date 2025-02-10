韓国ドラマ「星から来たあなた」「青い海の伝説」などで、日本でも人気を集めた女優のチョン・ジヒョン（４３）が、国税庁の税務調査を受けた後、２０００万ウォン（約２０６万円）を追加納付したことが明らかになったと１０日、複数の地元メディアが報じ、所属事務所が「ハプニングによるもの」と釈明した。チョン・ジヒョンは２０２３年９月に、地元メディアで国税庁から厳しい税務調査を受けた事実が伝えられ、チョン・ジヒ