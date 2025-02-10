［第29回ちばぎんカップ、J2ジェフユナイテッド千葉 0-3 J1柏レイソル、9日、千葉・フクダ電子アリーナ］千葉は0-3で柏に敗れ、ちばぎんカップ3連覇を逃した。昨季J2を7位でフィニッシュし、17季ぶりのJ1復帰に向けて小林慶行（よしゆき）監督と3シーズン目を迎えた。J2開幕前の最後の実戦機会であるちばぎんカップ3連覇で好スタートを切りたかったが、開始早々の前半3分に失点した。小林慶行監督今季新たに背番号10を与えられたMF