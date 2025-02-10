俳優の山本裕典が１０日、都内で主演舞台「Ｈｏｍｅ２０２５」（２１〜２４日、東京・浅草花劇場）の製作発表会に共演の山村美智、田中晃平、陣慶昭らと出席した。歌手・木山裕策の名曲「ｈｏｍｅ」から家族愛をテーマに書き下ろされたオリジナルストーリーで、今回が３度目の上演となる。山本は、本作で三兄弟の長男・祐一役を演じる。「最近は、ホストになる（企画を配信する）ユーチューブだとかをやっていて。スケジュ