いよいよ今週はバレンタインです。「かわいい」から「新感覚」まで！個性的なチョコレートを楽しめるイベントが北海道内各地で開催されています。（山岡記者）「札幌市内の百貨店ですが、かわいいネコがずらーっと並んでいます。中にはチョコレートが入っているんです」バレンタインを直前に控えたこちらの百貨店では、夕張市で作られたチョコレートを展開する「CACAOCAT」とのコラボイベントが開催されて