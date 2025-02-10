大相撲の宮城野親方（元横綱・白鵬）が創設した子ども相撲大会「白鵬杯」（１１日、東京・両国国技館）の公開稽古が１０日、相撲教習所で行われた。モンゴルやブラジル、タイなど８か国のちびっ子力士が参加。指導役は宮城野親方の他、新十両の草野、幕下の川副、三段目の大ノ蔵（いずれも伊勢ケ浜）が務めた。１１日の大会当日は１４か国、１４３チームの計１１４２人が出場する。ジョージア代表を率いるのは追手風部屋に所属