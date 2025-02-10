富山県警のヘリコプター「つるぎ」イタリアの航空機メーカー「レオナルド社」製の富山県警ヘリコプター「つるぎ」が、1996年の導入以降、災害や山岳救助などに出動し助け出した累計者数が千人に達し、同社が10日、県警警察航空隊に記念プレートを贈呈した。この日は富山市の格納庫で、達成を祝し式典が開かれた。県警の高木正人本部長にプレートを手渡した同社のダニエレ・アルゼッタ副社長（49）は「わが社の機体が千人の命を