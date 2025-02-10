10日午前、熊本市西区で道路の陥没が見つかりました。陥没した場所あたりの地下には下水道があり、熊本市が原因を調べています。 道路が陥没していたのは、熊本市西区二本木の市道です。■洲粼湧貴記者「こちらが見つかった道路の陥没です。現在は砂利のようなもので穴が覆われていて、普通に車なども通行しています」 熊本市上下水道局によりますと、10日午前9時前、通勤中の人から｢陥没がある｣と熊本市に連絡があり