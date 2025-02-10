Orathai SriringKitiphong Thaichareon[バンコク １０日 ロイター] - タイのピチャイ財務相は１０日、９月に５年の任期が終了するセタプット中央銀行総裁の後任を選出するプロセスを３月に開始すると発表した。詳細は明らかにしなかった。ピチャイ氏はまた、中銀の理事長にソムチャイ元財務省事務次官を充てる人事を発表した。理事長選出に当たる独立委員会は昨年、与党タイ貢献党に近いキティラット元財務相を理事長に選出