浜松オートのＳＧ「第３８回全日本選抜オートレース」は１０日（５日目）、準決勝戦が行われた。９Ｒ、森且行（５０＝川口）は３着惜敗。ケガから復帰後初のＳＧ優出はならなかった。「くそーっ、滑った。スタートが遅い。何なんだ」と悔しさをあらわにした。スタート不発で１コーナー７番手発進と後手に回った。内、外と自在にさばく逆襲を見せ３周回で３番手に浮上。前を走る有吉辰也と追ったが、逆転はできなかった。「辰