今回、Ray WEB編集部は恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・友莉は充実した毎日を過ごす大学生。ある日友達の麻依を、遊園地に誘うのですが……？友莉はなんと、慎一くんに告白されました！次回これがきっかけで、思わぬ出来事が……。原案：Ray WEB編集部作画：70もるあわせて読みたい💖【後編】遊園地デートで蛙化現象！？勢いで彼氏を作った主人公の行末とは…？