北京花卉交易センターの一角。（１月６日撮影、北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京2月10日】中国北京市豊台区にある植物園、世界花卉（かき）大観園では春節（旧正月）連休中、コチョウラン数千鉢による「花の滝」が来園者の人気撮影スポットとなった。アマリリスを主役とした新年フラワーフェスティバルも開催され、世界のアマリリス35品種、約千株が一堂に会した。同園を運営する北京花郷世界花卉大観園の石文芳