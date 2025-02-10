昨年７月の東京都知事選で次点だった石丸伸二・前広島県安芸高田市長（４２）の選挙費用を巡り、集会をライブ配信した業者に報酬を支払う約束をしたとして、市民団体が１０日、石丸氏に対する公職選挙法違反（買収）容疑での告発状を東京地検に提出した。告発状では、石丸氏の陣営は選挙期間中の集会をライブ配信する業務を都内の業者に発注し、業者のスタッフ約１０人の人件費として４５万５０００円を支払う約束をしたとして