障害者施設の利用者の10代の女性にわいせつな行為をしたとして、職員の男が再逮捕されました。 【写真を見る】利用者の10代女性にわいせつ行為か 障害者施設職員の63歳男を再逮捕 強制性交等の逮捕容疑は否認 三重・桑名市 再逮捕されたのは三重県桑名市の障害者施設職員、落合建也容疑者63歳です。 警察によりますと、落合容疑者は2022年8月頃、桑名市内の障害者施設で利用者の10代の女性にわいせつな行為をした強制性交等の疑