2月14日（金）公開の映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』のキャラクターたちのアイテムが当たる「Happyくじ ／ MARVEL 『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』」が、2月21日（金）に、「マーベルストア」や「ドン・キホーテ」「TSUTAYA」など発売される。【写真】カッコいい！Last賞は実物⼤の「シールド」アクリルスタンド■豊富なラインナップで展開今回発売される「Happyくじ