CS・フジテレビでは、世界最高峰の自動車レースとして創設75周年を迎えるFORMULA 1(FIA Formula One World Championship)について、開幕2週間前に行われるプレシーズンテストからシーズン全24戦の全セッションを完全生中継。動画配信サービス・FODでは、3月7日からアジア最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA 2025』を全レースライブ配信する。『FORMULA 1』(C)Getty Imagesフジテレビは鈴鹿サーキットで初めてF1の日本